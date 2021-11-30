الأمن القومي العراقي يصدر توصيات تتعلق بثلاثة ملفات ابرزها اللاجئون العالقون

2021/11/30 | 19:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر مجلس الأمن القومي العراقي، اليوم الثلاثاء، عدة توصيات تتعلق بثلاثة ملفات ابرزها اللاجئون العالقون.

وذكر المجلس في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن "مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، ترأس اجتماعا لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس".

واضاف انه "تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وهي:

1- مشكلة اللاجئين العراقيين في بيلاروسيا

2- الخطاب المتطرف والتطرف العنيف

3- المنافذ الحدودية الاتحادية".

وبين المجلس انه "تم اتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".

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