2021/11/30 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني ترأس مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الثلاثاء، اجتماعا لمجلس وكلاء الأمن الوطني، بحضور أعضاء المجلس.وذكر مكتبه الاعلامي في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، انه “ناقش المجلس الموضوعات المدرجة على […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ملفات مهمة على طاولة اجتماع مجلس وكلاء الأمن الوطني المركز الخبري الوطني.

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