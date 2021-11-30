2021/11/30 | 19:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصورة..الداخلية تدعو المواطنين الى عدم تداول الشائعات المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة.. الداخلية تدعو المواطنين الى عدم تداول الشائعات) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة.. الداخلية تدعو المواطنين الى عدم تداول الشائعات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).