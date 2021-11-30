محافظ ذي قار يبحث الواقع الاستثماري في المحافظة وسبل تطويره

2021/11/30 | 19:34 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد محافظ ذي قار، احمد غني الخفاجي، اليوم الثلاثاء، على تطوير عدد من المشاريع الأثرية والبيئية ووضع خطط عاجلة واخرى استراتيجية لاستيعاب الحركة السياحية المقبلة.وذكر المكتب الإعلامي لمحافظ ذي قار في بيان، ان “الخفاجي بحث في اجتماع مع رئيس هيئة استثمار ذي قار ، ومدراء الدوائر ذات العلاقة وبحضور النائب الثاني المهندس رافع […]

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