مصر.. حبس متهم بخطف 5 طفلات وهتك عرضهن بمدرسة

2021/11/30 | 19:42 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت النيابة العامة المصرية، الثلاثاء، أنها أمرت بحبس متهم بخطف خمس طفلات بالتحايل وهتك عرضهن بمدرسة 15 يوما.

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