2021/11/30 | 19:42 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص توجيه حكومي بصرف مستحقات مسوقي بذور الرتب العليا لمحصول الحنطة المركز الخبري الوطني.

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