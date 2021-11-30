مسؤول إماراتي كبير يتحدث عن مساعٍ ’حقيقية’ لعودة العلاقات مع إيران

2021/11/30 | 19:44 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قال أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، الثلاثاء، إن بلاده سترسل قريباً وفداً إلى إيران في إطار مساعي تحسين العلاقات مع طهران، وإن أبوظبي ستبقي حلفاءها الخليجيين على علم بمستجدات الأمور.

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وأضاف قرقاش للصحفيين في معرض رده على سؤال عن الموعد الذي سيعقد فيه وفد إماراتي محادثات في طهران "كلما كان ذلك أقرب كان أفضل".

ومضى يقول "هناك تقدير من جانب الإيرانيين لإعادة بناء الجسور مع الخليج، ونحن نتعامل مع ذلك بمنظور إيجابي"، مضيفا أن "أبوظبي لا تزال لديها مخاوف إزاء أنشطة إيران الإقليمية، لكن المواجهة ليست السبيل الأمثل للمضي قدماً".

"رويترز"

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