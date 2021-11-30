دبلوماسيون: أنجزنا معظم مسودة الاتفاق في المحادثات النووية

2021/11/30 | 19:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد دبلوماسيون أوروبيون، الثلاثاء، أن الأطراف المشاركة في المفاوضات النووية مع إيران تمكنت من إتمام حوالي 70 إلى 80 في المئة من مسودة نص للاتفاق في المحادثات المنعقدة بفيينا.

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