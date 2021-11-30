2021/11/30 | 19:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هزتان ارضيتان تضربان محافظة زنجان في ايران » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 19:43

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هزتان ارضيتان تضربان محافظة زنجان في ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هزتان ارضيتان تضربان محافظة زنجان في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).