شرطة كربلاء تعلن عن عددا من المهام الامنية في المحافظة

2021/11/30 | 19:57 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنفيذ عددا من المهام.

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