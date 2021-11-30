بينها مرقد الإمامين العسكريين (ع).. الكشف عن مخطط إرهابي لاستهداف سامراء في العراق (تفاصيل) - عاجل

2021/11/30 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

أفاد مصدر امني، اليوم الثلاثاء، بأن داعش الإرهابي ينوي القيام بعمليات إرهابية واسعة في قضاء سامراء.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم) ان "معلومات وردت تفيد بأن تنظيم داعش الإرهابي ينوي القيام بعمليات إرهابية واسعة في قضاء سامراء تستهدف الأسواق والتجمعات البشرية ومرقد الإمامين العسكريين (ع)".

وأضاف ان "عمليات الاستهداف ستتم بواسطة عجلة مفخخة قادمة من ناحية الإسحاقي وذلك ضمن الإحداثيات المتوفرة".

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