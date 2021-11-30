تفاصيل القرارات الستة في جلسة مجلس وزراء العراق

2021/11/30 | 19:59 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

تنشر (بغداد اليوم)، الثلاثاء، القرارات الستة في جلسة مجلس الوزراء السادسة والأربعين.

وذكر مكتب الكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، وجرى خلالها بحث تطورات الأحداث في البلاد، ومناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال".

وأضاف البيان ان "رئيس مجلس الوزراء استعرض في بداية الجلسة المستجدات السياسية والأمنية، ومناقشة عدد من القضايا المهمة في المجالات المتعددة، بينها ملفا الاقتصاد، والاستثمار".

وأفاد ان "الجلسة شهدت استعراض التقرير الوبائي، والإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، ومستجدات عمل لجنة تعزيز الإجراءات الحكومية في مجالات الوقاية، والسيطرة الصحية التوعوية؛ للحد من انتشار الفيروس، وجهود وزارة الصحة في متابعة آخر تطورات الجائحة، ومواجهة أي موجة وبائية محتملة عبر توفير المستلزمات والعلاجات اللازمة، إلى جانب مواصلتها تأمين اللقاحات وبانسيابية عالية في عموم المحافظات".

واصدر مجلس الوزراء عدد من القرارات خلال جلسته المنعقدة تضمنت:.

أولاً/ تخويل هيئة الرأي في وزارة التربية صلاحية إجراء الدور الثالث لصفوف الثالث المتوسط من عدمه، ولهذا العام الدراسي فقط.

ثانياً/ - تخويل وزير التربية صلاحية توجيه الدعوات المباشرة لإعادة تأهيل بناية الإعدادية المركزية، وإعادة تأهيل بناية المتوسطة الغربية للبنين من قبل الشركات المتخصصة الرصينة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية.

-تكليف وزارة الإعمار والإسكان صلاحية الإشراف على التأهيل المذكور آنفاً.

ثالثاً/ إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (13 لسنة 2021) لإدامة مبنى وزارة التربية وتأهيلها.

رابعاً/ تفعيل البند (ثانياً/ الفقرة 1) من قرار مجلس الوزراء (13 لسنة 2019) بشأن توحيد الرسوم الكمركية في المنافذ الحدودية، والتأكيد على صلاحية الحكومة الاتحادية حصراً في تنفيذ قرار حماية المنتج الوطني؛ وبخلافه تمتنع الهيئة العامة للكمارك عن تطبيق الرسوم الكمركية في الإقليم، ويجري التعامل مع البضائع غير المرسمة من الهيئة العامة لكمارك على وفق القانون.

خامساً/التنازل عن حق الحكومة الاتحادية في استحصال مبالغ الرسوم الكمركية المستحقة الدفع عن المركبات الحكومية العائدة إلى وزارة الشباب والرياضة، استناداً إلى أحكام المادة (46) من قانون الإدارة المالية الاتحادية (6 لسنة 2019) المعدل، وقرار مجلس الوزراء (28 لسنة 2020).

-تولي وزارة الشباب والرياضة تقديم جدول مفصل بأعداد المركبات والوثائق الخاصة بها مع تحديد مبالغ الرسوم المفروضة عليها؛ ليتسنى للجهات المعنية أخذ الإجراءات الملائمة بشأنها.

سادساً/ وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، قيادة العمليات المشتركة ووزارة الداخلية، وبهدف معالجة حالة الشحة المائية التي تمر بها البلاد، بما يأتي:

- المباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة، وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية، وعبر القوات المنتشرة في كل المحافظات.

- إزالة الدوارات غير النظامية، ورفع جميع المضخات المتجاوزة على النظام الإروائي.

- عدم السماح لأي جهة خارج وزارة الموارد المائية بالتدخل في هذه الأعمال.

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