هيئة الاستثمار تحدد موعد التقديم على الوجبة الجديدة من شقق بسماية

2021/11/30 | 20:05 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إيقاف الشركة الكورية العمل في بشقق بسماية، فيما حددت موعد التقديم عليها.وقالت رئيس الهيئة، سهى النجار، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “شقق بسماية تم إيقاف التقديم عليها لأن جميع الشقق الموجودة محجوزة”، مبينة أن “الوجبة الجديدة ستكون بعد الانتهاء من التفاوض مع الشركة الكورية لأن هناك خلافا على […]

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