النتائج النهائية لانتخابات تشرين في العراق.. قائمة أسماء النواب

2021/11/30 | 20:07 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات، الثلاثاء، النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية دون تغييرات على مستوى مقاعد الكتل السياسية باستثناء 5 مقاعد.

وأشارت النتائج، 30 تشرين الثاني/نوفمبر، إلى حصد "الكتلة الصدرية" الفوز الأكبر بـ 73 مقعدًا يليه تحالفي "تقدم" بـ 37 مقعدًا و"دولة القانون" بـ 33 مقعدًا.

وحل الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني رابعًا بـ 31 أمام تحالف "عزم" بـ 17 مقعدًا وتحالف "كردستان" الذي حصد 17 مقعدًا.

أما تحالف "الفتح"، أكبر المعترضين على نتائج الانتخابات فيقبع سابعًا بين الكتل بـ 17 مقعدًا، فيما حصدت الكتل الفائزة بمقعد واحد 16 نائبًا.

وأظهرت النتائج فوز وحراك "الجيل الجديد" بـ 9 مقاعد، ومثلها لـ "حركة امتداد" أمام تحالف "إشراقة كانون" الذي نال 6 مقاعد بفارق مقعد واحد عن تحالف "تصميم" بـ 5 نواب.

ولم تشهد النتائج فارقًا في جعبة تحالف "قوى الدولة" بـ 4 مقاعد فقط، ومثلها لـ "العقد الوطني" وحركة "بابليون"، مقابل 3 مقاعد لكل من تحالف "حسم للإصالح" و"جماهيرنا هويتنا".

وحلت "جبهة التركمان للعراق الموحد" أخيرًا بمقعد واحد، فيما بلغ عدد مقاعد الأفراد الفائزين في الانتخابات 43 موزعة بين 38 رجلاً و5 نساء.

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