هيئة الاستثمار تؤكد ايقاف الشركة الكورية العمل في بشقق بسماية

2021/11/30 | 20:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت هيئة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، إيقاف الشركة الكورية العمل في بشقق بسماية، فيما حددت موعد التقديم عليها.وقالت رئيس الهيئة، سهى النجار، في تصريح لوكالة الرسمية، تابعه “المركز الخبري الوطني”: إن […]

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