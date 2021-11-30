2021/11/30 | 20:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عاجل | الكاظمي يوجه بالمباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | الكاظمي يوجه بالمباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عاجل | الكاظمي يوجه بالمباشرة بحملة ردم الأنهار المتجاوزة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).