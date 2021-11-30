بتروفيش: التعادل مع عمان أفضل من الخسارة

2021/11/30 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد مدرب منتخبنا الوطني بتروفيش، اليوم الثلاثاء، أن انتزاع نقطة من منتخب عمان أفضل من الخسارة، فيما قدم اعتذاره للمهاجم أيمن حسين.

وقال بتروفيش في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، إن “المباراة كانت صعبة علينا بعد الطرد الذي تعرضنا إليه”، مبينا أن “الخروج بنقطة التعادل أفضل من الخسارة التي كانت قريبة علينا بسبب ظروف المباراة الصعبة بعد نقص العدد”.

وقدم بتروفيش اعتذاره للمهاجم أيمن حسين “على التصرف الذي قام به بعد أن “منع اللاعب من إعادة تسديد ركلة الجزاء التي أضاعها وتمت إعادتها من قبل حكم الفار”.

وتابع: “أكثر من نصف اللاعبين في التشكيلة طلبوا مني التبديل، لكني رفضت أن أقوم بذلك”، مبينا: “سنعمل كثيراً على الجانب البدني للاعبين سيما وأنهم جميعا جدد ويلعبون في أندية الدوري المحلي”.

وانتهت مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره العماني بالتعادل الايجابي 1-1 ضمن منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس العرب لكرة القدم في قطر.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن “المنتخب العماني تقدم بهدف سجله صلاح اليحيائي في الدقيقة 78 من ركلة جزاء، وتعادل حسن عبد الكريم للمنتخب الوطني في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء”.

وشهدت المباراة طرد ياسر قاسم لاعب المنتخب العراقي في الدقيقة 67.

وحصل كل منتخب على نقطة واحدة في مستهل مشواره بالبطولة.

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