هزة أرضية تهز وسط إيران

2021/11/30 | 20:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ضربت هزة أرضية بقوة 4.5 درجة على مقياس ريختر مدينة زرين رود، وسط إيران، فيما لم ترد أنباء عن وقوع خسائر أو ضحايا حتى اللحظة.

وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن هزتين بقوة 4.5 و 4.1 درجة على مقياس ريختر وقعتا على عمق 10 كيلومترات في إقليم زنجان وضربتا حدود أقاليم قزوين وهمدان وزنجان، بالقرب من نهر زارين.

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