مواجهة كوفيد-19.. وعالم تغيب عنه المساواة

2021/11/30 | 20:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعو الأمانة العامة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية إلى تغطيةٍ متكافئةٍ باللقاحات حول العالم في وقتٍ يتفاوت فيه ترقّي الجائحة من مكان إلى آخر، علماً أن الفوارق في حيث فرص الحصول على اللقاحات وغيرها من منتجات الرعاية الصحية يستدعي إيجاد مقاربات محلية إذا ما أردنا إنقاذ حياة أكبر عدد من الناس.

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