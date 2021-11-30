2021/11/30 | 20:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني كشف مجدي مهران، محامي الفنان المصري رشوان توفيق، التفاصيل الكاملة للأزمة المُثارة مؤخرا، بشأن رفع ابنة الفنان، آية توفيق، قضايا عليه، موضحا طبيعة الخلاف القضائي، خاصة بعد أن ذكرت تقارير صحفية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بشأن “قضية الابنة”..



محامي رشوان توفيق يفجر مفاجآت “بالجملة” المركز الخبري الوطني.

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