2021/11/30 | 20:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني وجهت وزارة الصحة والبيئة، اليوم الثلاثاء، رسالة للمواطنين بشأن المتحورات الجديدة لكورونا، فيما حددت شرطاً واحداً لفرض حظر التجوال.وقال مدير الصحة العامة في وزارة الصحة رياض عبد الأمير، في تصريح […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رسالة من الصحة للمواطنين حول المتحورات الجديدة للجائحة المركز الخبري الوطني.

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