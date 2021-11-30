اعداد خطط لحماية ارتال الدعم اللوجستي الخاصة بالتحالف الدولي في العراق

2021/11/30 | 20:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت قيادة عمليات سومر، اليوم الثلاثاء، عن اعداد خطط محكمة لحماية ارتال الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي والتي تمر بالمحافظة من خلال مجيئها من البصرة ومرورا بالناصرية وحتى ذهابها للعاصمة بغداد.

وقال قائد العمليات والشرطة في ذي قار الفريق الركن، سعد حربية، في تصريح لـ (بغداد اليوم) إن "قواته ترافق ارتال الدعم اللوجستي من البصرة وحتى الديوانية إضافة لتغيير عدد من أمري الأفواج وغيرهم من المرابطين على الطريق السريع ( الدولي ) وهذا الأمر ساهم بالحد ان لم نقل انتهاء الاستهدافات لتلك الارتال".

وأضاف أن "نقاط التفتيش الثابتة والمتحركة تم وضعها بشكل محكم على الطريق الدولي الأمر الذي جعل تلك الارتال تسير من البصرة حتى عبورها الناصرية دون أي استهداف يذكر".

ويشهد الطريق الدولي الرابط بين البصرة وذي قار مرورا ببعض المحافظات الجنوبية استهدافات متكررة لارتال الدعم اللوجستي للتحالف الدولي ماساهم بأعطاب عدد من الآليات بتلك الارتال.

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