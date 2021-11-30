حقوق الإنسان والمثلية الجنسية: سؤال وجواب. - راش أودين

2021/11/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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) ما هي المثلية الجنسية؟ وهل هي ميول مؤقتة؟المثلية الجنسية هي ميول بالإنجذاب الرومانسي والجنسي نحو أفراد من نفس الجنس بمعنى أن الذكر ينجذب لذكر مثله أو الأنثى تنجذب لأنثى مثلها.



المثلية الجنسية هي خلاف المغايرة الجنسي ......





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