2021/11/30 | 20:35 - المصدر: الحوار المتمدن
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان والمثلية الجنسية: سؤال وجواب. - راش أودين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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المثلية الجنسية هي خلاف المغايرة الجنسي ......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حقوق الإنسان والمثلية الجنسية: سؤال وجواب. - راش أودين) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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