المفوضية: لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات

2021/11/30 | 20:36 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، أنه لم يتم إثبات وجود أي تزوير بنتائج الانتخابات.وقال عضو الفريق الإعلامي للمفوضية، عماد جميل، في حديث تلفزيوني: إن “عمل المفوضية لم ينته بإعلان النتائج النهائية للانتخابات، بل سيستمر بالتسجيل والتحضير للاستحقاقات القادمة مثل انتخابات مجالس المحافظات”.وأضاف، أن “المجتمع الدولي كان داعما للانتخابات العراقية في […]

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