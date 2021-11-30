2021/11/30 | 20:40 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: rwikv3FSInA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شجار عنيف بين محام ومنتسب في الجيش | متداول في مع صباح الجاف) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. شجار عنيف بين محام ومنتسب في الجيش | متداول في مع صباح الجاف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).