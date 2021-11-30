توب 5.. عشرات القتلى بضربة للتحالف على الحوثيين.. وزوجة صلاح تخطف الأضواء

2021/11/30 | 20:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من إعلان التحالف السعودي استهداف معسكر للحوثيين، وتلقي وزير خارجية الإمارات اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيراني، وإدانة الأردن لتصريحات إسرائيلية حول المسجد الأقصى، وصولًا إلى تفاعل وسائل التواصل الاجتماعي على استلام زوجة اللاعب محمد صلاح جائزة القدم الذهبية بدل عنه… إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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