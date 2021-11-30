أحمد البشير يُصوّب نحو ضعف أداء المنتخب العراقي بكرة القدم: ينرادلنا حلقة

2021/11/30 | 20:46 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

ألمح أحمد البشير مقدم البرنامج العراقي الساخر الشهير "البشير شو"، الثلاثاء، إلى ضعف أداء المنتخب الوطني العراقي بكرة القدم ومستواه في كل من تصفيات كأس العالم وبطولة كأس العرب.

قناة "ناس" على تلكرام..



آخر تحديثاتنا أولاً بأول

وذكر البشير في تدوينة، تابعها "ناس" (30 تشرين الثاني 2021)، كتب فيها باللهجة الدارجة ما نصّه: "الظاهر ينراد لنا فد حلقة عن الواقع الرياضي بالعراق".

ونجا المنتخب العراقي، الثلاثاء، من الخسارة أمام نظيره العماني، بعد تعادل بـ"شق الأنفس" في آخر لحظات المباراة ضمن بطولة كأس العرب المقامة في قطر.

وقدّم اسود الرافدين شوطاً أولَ مميزاً، قبل أن تعود الثغرات لتسيطر على مجريات الشوط الثاني من المباراة.

وعمّقت ضعف أداء الفريق العراقي حالة الطرد التي تعرض لها اللاعب ياسر قاسم إثر حصوله على البطاقة الصفراء الثانية عند الدقيقة الثامنة والستين من عمر المباراة.

وبعد ذلك بعشر دقائق سجل صلاح اليحيائي هدف التقدم لمنتخب عمان من ركلة جزاء انبرى لها بنجاح.

وفي الوقت المدد منح الحكم ركلة جزاء للمنتخب العراقي بعد العودة لتقنية "VAR"، فشل البديل أيمن حسين في ترجمتها إلى هدف، قبل أن يقرر الحكم إعادتها جراء تقدم الحارس العماني قبيل التنفيذ، ليعود حسن عبدالكريم ويترجمها الى هدف تعادل قاتل.

ودعا المونتينيغري جيليكو بتروفيتش مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الاثنين، إلى المساعدة في عودة المباريات الدولية إلى بلاد الرافدين، وذلك عشية مباراة العراق أمام عُمان ضمن كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة الثلاثاء.

وقال بتروفيتش في مؤتمر صحفي في الدوحة، (29 تشرين الثاني 2021)، "أنا فخور جداً بكوني مدرباً للعراق الذي فاز بأربعة ألقاب بالبطولة، إنه بلد عريق في كرة القدم، وأن تكون مدرباً للعراق هو أمر كبير".

وأضاف بتروفيتش الذي خلف قبل أسبوع الهولندي المستقيل ديك أدفوكات "لقد كنت هنا في قطر لمرات عدة خصوصاً خلال التصفيات، نحن لسنا هنا لقضاء عطلة، بل من أجل كأس العرب والمنافسة، وآمل أن نقدم مستوى جيداً".

وتضاءلت آمال العراقيين في خطف إحدى بطاقتي التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022 في التصفيات الآسيوية بحلوله خامساً مع خسارتين وأربعة تعادلات.

لكن بتروفيتش اعتبر أنه "لا تزال لدينا فرصة ضئيل، ربما إذا تمكنا من الفوز على الإمارات ولبنان".

لكنه لفت في الوقت نفسه إلى أن المشكلة الكبرى هي "في مباريات الأرض التي لا نخوضها على أرضنا، وهذا أمر مهم".

وأضاف "أن تلعب أمام 60 أو 70 ألف متفرج على أرضك، يحتم عليك تكتيكاً مختلفاً عن الذي تنتهجه حين تتخذ من بلد آخر أرضاً لك وتلعب أمام ألف أو ألفي متفرج".

ويفرض فيفا حظراً على إقامة المباريات على الملاعب العراقية ومنها استاد البصرة الدولي منذ نهاية عام 2019 بسبب الاحتجاجات الشعبية والتظاهرات التي كانت تعم مدن جنوب ووسط البلاد آنذاك.

وبسبب الحظر يخوض العراق مبارياته في التصفيات المؤهلة إلى مونديال قطر 2022 على إستاد خليفة الدولي في الدوحة أحد ملاعب نهائيات كأس العالم 2022.

وقال بتروفيتش "عشت في هولندا 30 عاماً، وأنا الآن في بغداد ويمكنني القول إنها آمنة، أنا أخرج في الشارع بحرية تامة".

وأضاف "الناس تستحق أن تشاهد كرة القدم هناك بعد كل ما عانته، نريد من الجميع مساعدتنا لإعادة كرة القدم إلى العراق".

وعن المشاركة في كأس العرب، لفت بتروفيتش أيضاً إلى أنها فرصة لتجربة اللاعبين للنهضة بمنتخب "أسود الرافدين"، ولذلك ضم في تشكيلته ثمانية لاعبين جدداً.

من جهته، قال قائد المنتخب أمجد عطوان إن "تطلعاتنا المنافسة وليس فقط المشاركة، المنتخب في طور التجديد، ولكن لا مانع أن ننافس، نتمنى أن نحقق شيئاً إيجابياً للمنتخب العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أحمد البشير يُصوّب نحو ضعف أداء المنتخب العراقي بكرة القدم: ينرادلنا حلقة) نشر أولاً على موقع (وكالة ناس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أحمد البشير يُصوّب نحو ضعف أداء المنتخب العراقي بكرة القدم: ينرادلنا حلقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة ناس).