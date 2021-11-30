2021/11/30 | 20:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تقرير تقني من أن القراصنة الصينيين قد يحاولون سرقة بيانات مشفرة ذات أهمية فائقة مثل معلومات طبية ودوائية حساسة وتصميمات الأسلحة وهويات عملاء الاستخبارات بهدف فك تشفيرها مستقبلا عن طريق الحواسيب الكمية (الكمومية)، وهي أجهزة كمبيوتر يتوقع أن تعالج البيانات بسرعة وكفاءة غير مسبوقة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحذير من حواسيب صينية "خارقة" لسرقة "بيانات حساسة") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحذير من حواسيب صينية "خارقة" لسرقة "بيانات حساسة") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).