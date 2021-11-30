2021/11/30 | 20:51 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني عمقت العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، من خسائرها، بعد خسارة برنت أكثر من 4% ونايمكس بأكثر من 6%.وقالت وسائل إعلام دولية، إن “العقود الآجلة للنفط عمقت من خسائرها، حيث إن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص برنت يخسر أكثر من 4% ويصل إلى 70.5 دولاراً للبرميل المركز الخبري الوطني.

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