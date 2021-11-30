2021/11/30 | 20:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية للطرق والجسور في ذي قار، مبينة أن هذه المشاريع ستخفف من الزخم المروري.وذكر مدير عام دائرة الطرق […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مشاريع جديدة في ذي قار لتخفيف الزخم المروري المركز الخبري الوطني.

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