"الوزراء" العراقي يتخذ 6 قرارات جديدة بشأن الرسوم الجمركية والشُح المائي

2021/11/30 | 20:55 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أصدر مجلس الوزراء العراقي 6 قرارات جديدة، تضمنت تنفيذ إجراءات بشأن توحيد الرسوم الجمركية في المنافذ الحدودية.جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء.وجرى …

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