العراق يتسلّم 900 ألف جرعة جديدة من لقاح كورونا

2021/11/30 | 21:07 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​ بغداد/ أعلنت وزارة الصحة /الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية عن وصول شحنة جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر ضمن حصة العراق من لقاحات مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف بعدد اكثر من ( ٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة الف جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي واكدت الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبية بأنه […]

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