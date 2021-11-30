النزعة الاستهلاكية من منظار بودريار - ستيورات براي - أسامة إسبر

2021/11/30 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#أسامة_إسبر ترجمة أسامة إسبرمجتمع الاستهلاكأقدّم هنا قراءة للنزعة الاستهلاكية كما رآها جان بودريار.



لا أزعم أن قراءتي تمثّل وجهة النظر النهائية لبودريار الحقيقي.



فضلاً عن ذلك، أظن أن بودريار نفسه سيقول إن كلماته لا تمثل وجهة النظر النهائية لبودريار الحقيقي، ولم يحدث في الحقيقة أن كان هناك «بودريار حقيقي».



لا بأس إذًا في هذا.



توفي بودريار عام ٢-;-٠-;-٠-;-٧-;-، وتستند قراءتي هذه إلى ......





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