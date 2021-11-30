أخاشث وا (لك هذا) - عذري مازغ

2021/11/30 | 21:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ التطبيع هو الوحش الذي لا يفهم، إسرائيل صنعت في العربية فهما خاصا برغم انها غير عربية، التطبيع ببساطة هو إعادة الأمور إلى طبيعتها وهذا يعني في تشدقنا بهذا المصطلح اننا في لبس ما علينا تصحيحه، أي أننا في حالة انفصام غير طبيعية تفترض العودة أو الرجوع إلى ما هو طبيعي والخلاصة هي التالية:التطبيع هو رجوع للحياة الطبيعية، في السياق القانوني الدولي هو حتمية الإعتراف بعلاقة شاذة تفترض تطبيعها ، قانونيا ......





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