شركات ألمانية كبرى: فرص استثمار متعددة بدول الخليج

2021/11/30 | 21:14 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني أقامت مبادرة الاقتصاد الألماني لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط أول مؤتمر لها عن مستقبل الخليج في أبوظبي اليوم الثلاثاء.وقال رالف فينترجيرست، الرئيس التنفيذي لمبادرة الاقتصاد الألماني لمنطقة شمال افريقيا والشرق […]

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