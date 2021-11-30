2021/11/30 | 21:15 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3zoN9PUxAoo

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لمفوضية الانتخابات بعد اعلان النتائج النهائية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مؤتمر صحفي لمفوضية الانتخابات بعد اعلان النتائج النهائية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).