شاهد بالفيديو.. موفق السيدية: انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على العراق بالوقت الرهن ولكن مستقبلاً سيؤثر

2021/11/30 | 21:15 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NaF6EldWYiA

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