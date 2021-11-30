2021/11/30 | 21:15 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موفق السيدية: انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على العراق بالوقت الرهن ولكن مستقبلاً سيؤثر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: NaF6EldWYiA
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. موفق السيدية: انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على العراق بالوقت الرهن ولكن مستقبلاً سيؤثر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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