وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا إلى العراق

2021/11/30 | 21:17 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن وصول شحنات جديدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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وذكرت الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية، في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، "وصلت شحنه جديدة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا المستجد من انتاج شركة فايزر ضمن حصة العراق من لقاحات مرفق كوفاكس منظمة اليونسيف بعدد اكثر من ( ٩٠٠،٠٠٠) تسعمائة الف جرعة عن طريق مطار بغداد الدولي".

واكدت الشركة بأنه "تم توزيع الشحنات لكافة المنافذ التلقيحية ومنافذ الصرف في عموم بغداد والمحافظات بما فيها اقليم كردستان".

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