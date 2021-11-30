جعجع محذرا: تأجيل

2021/11/30 | 21:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال زعيم حزب القوات اللبنانية المسيحية، سمير جعجع، إن حزب الله وحلفاءه يحاولون تأجيل الانتخابات البرلمانية المقبلة أو تعطيلها خشية خسارة الانتخابات، محذرا من أن هذه الخطوة ستقود لبنان إلى مزيد من "الموت البطيء".

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