حزب بارزاني بعد الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات: تعرضنا للنهب!

2021/11/30 | 21:18 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، الثلاثاء، إن مقعدين للحزب الديمقراطي "نُهبا" في الانتخابات البرلمانية وذلك في محافظتي أربيل ونينوى.

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وذكر محمد في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (30 تشرين الثاني 2021)، انه "بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية العراقية من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، اكتشفنا أن مقعدين من استحقاقات اثنين من مرشحي حزبنا قانوناً، قد نُهبا في محافظتي أربيل ونينوى".

وأضاف المتحدث باسم الحزب الديمقراطي "لهذا السبب سنعلن عن موقف حزبنا من هذا التصرف غير العادل بعد اجتماع المكتب السياسي لحزبنا".

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