برنت يخسر 4% ويصل الى 70.5 دولار للبرميل

2021/11/30 | 21:19 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ اقتصاد عمقت العقود الآجلة للنفط، اليوم الثلاثاء، من خسائرها، بعد خسارة برنت أكثر

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