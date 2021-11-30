2021/11/30 | 21:23 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- وسام الملاكشفت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن تقديم 97 ألف مهندس للتنافس على ستة آلاف درجة وظيفة أعلنتها الوزارة. وقال المتحدث باسم الوزارة عاصم جهاد في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "هناك ستة آلاف وظيفة للأجور اليومية أطلقتها وزارة النفط للمهندسين بحسب قرار مجلس الوزراء وأعلنت عن استمارات إلكترونية بحسب التعليمات"، مبينا أن "المتقدمين للتنافس بلغ عددهم 97 ألف متقدم ويجري الان الفرز والاختبار وفق المعاييرالمعتمدة وتم اختيارهم ويجري الاتصال بهم ومقابلتهم". وأكد جهاد أن "الوزارة ستعلن عن الأسماء المقبولة بكل شفافية بعد المقابلة واستيفاء الشروط"، موضحاً أن "الوزارة استقبلت كل أسماء المتقدمين". وأضاف، أن "الدرجات الوظيفية المخصصة للقوميات، تعيينها على الشركات وبحسب النسب المقررة لها كشركة توزيع المنتجات النفطية التي أعلنت عن الدرجات والتخصصات وبحسب النسب والأرقام والمحافظات يتقدم ويتم التنافس عليها وهذا ضمن حركة الملاك"، لافتا الى أن"التخصيصات المالية لجميع المتعينين من اجراء يومين وقوميات سيتم تخصيص رواتبهم من الشركات النفطية وليس من ضمن الموازنة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تصريح جديد من النفط حول تعيينات الأجور اليومية وتخصيصاتها المالية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تصريح جديد من النفط حول تعيينات الأجور اليومية وتخصيصاتها المالية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).