الصحة العالمية: قرارات حظر السفر الشاملة لن توقف انتشار “أوميكرون”

2021/11/30 | 21:23 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكدت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن قرارات حظر السفر الشاملة لن توقف انتشار “أوميكرون” عالميا وستلقي بظلالها على حياة المواطنين.وقالت المنظمة في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”: إن “قرارات […]

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