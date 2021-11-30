هذا موطنه الاصلي .. تفاصيل اكتشاف أقدم مشروب شاي في العالم

2021/11/30 | 21:30 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجدل بشأن موطن الشاي استمر إلى عام 1980.

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