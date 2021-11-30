تعليق جديد من الفتح: المفوضية أهملت الطعون وهذا ما سنفعله بانتخابات العراق

2021/11/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادعلق تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، على نتائج الانتخابات التي اعلنتها المفوضية العليا للانتخابات قبل قليل، مؤكدا رفضها لإهمالها الطعون الحقيقية.

وقال القيادي في الفتح عزيز المياحي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "ما اعلنته المفوضية العليا للانتخابات من نتائج قبل قليل وأسمته بالنهائية غير مقبول ولم تأخذ المفوضية بالطعون الحقيقية واهملتها ".

وأضاف قائلا: "نرفض هذه النتائج وسنطالب المحكمة الاتحادية العليا بعدم المصادقة عليها، لكون النتائج مخالفة للحقيقة "، مشيرا الى ان "العملية الديمقراطية اساسها الانتخابات فاذا كانت مشكوك فيها حتما ستولد خلل كبير".

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