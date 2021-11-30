مسؤول: تحويل مشروع الزبير1 من وزارة البلديات إلى الحكومة المحلية

2021/11/30 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

أعلن مسؤول حكومي في البصرة، اليوم الثلاثاء، عن نقل مشروع مجاري الزبير المرحلة الأولى زبير 1 من عهدة وزارة البلديات الى حكومة البصرة المحلية.

وقال قائمقام الزبير المهندس عباس ماهر في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "تم نقل مشروع مجاري الزبير المرحلة الأولى زبير 1 من عهدة وزارة البلديات الى حكومة البصرة المحلية وتصفية أعمال الشركة السابقة التي تلكأت في تنفيذ المشروع منذ قرابة العشرة أعوام".

وأضاف أن "قراراً صدر من قبل اللجنة المشتركة في وزارة التخطيط بحضور المحافظ اسعد العيداني، ينص على إحالة مشروع مجاري الزبير بالكامل الى المحافظة وسحبه من وزارة البلديات".

من جانبهم، رحب أهالي الزبير بالقرار واصفين ما حصل بتحرير مناطق في قضاء الزبير من فك الشركة الفاشلة التي فشلت في تنفيذ مشروع مجاري الزبير.

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