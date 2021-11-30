2021/11/30 | 21:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uQJP7_d7G6k

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أمانة بغداد تواصل حملاتها لإكساء شوارع العاصمة الفرعية والرئيسة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أمانة بغداد تواصل حملاتها لإكساء شوارع العاصمة الفرعية والرئيسة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).