فن قديم مذهل أعاد الحياة إلى كائنات ما قبل التاريخ.. ما هي؟

2021/11/30 | 21:45 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليس من السهل تخيّل كائن عاش قبل 200 مليون عام من خلال الهيكل العظمي فقط، لكننا تطوّرنا على هذا المستوى مع تراكم السنوات.ويقدم كتاب عالم الأحياء القديم، مايكل بنتون، Dinosaurs: New Visions of a Lost World"، أحدث التأويلات حول هذا الموضوع.

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