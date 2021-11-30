2021/11/30 | 21:46 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2021/11/30 | 21:46.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النتائج النهائية للانتخابات العراقية.. تفوق للصدر والمالكي والحلبوسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).