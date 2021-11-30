كأس العرب بكرة القدم: مواجهة بطلي آسيا والخليج تنتهي ’عنّابية’

2021/11/30 | 21:48 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

تغلب منتخب قطر، المستضيف لمسابقة كأس العرب، الثلاثاء، على نظيره البحريني بهدف نظيف، ضمن الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بالبطولة.

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فبعد حفل كبير، احتضن ملعب "البيت" مباراة المنتخب المُضيّف والمنتخب البحريني.

الحصة الاولى من المباراة انتهت سلبية بأداء متكافئ من الطرفين.

وحملت الدقيقة الحادية والسبعين هدف منتخب قطر عن طريق اللاعب عبدالعزيز حاتم من رأسية متقنة.

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